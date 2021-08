Wendlinger über die Faszination Le Mans: „Es ist das größte Rennen der Welt“

Innsbruck – Einmal will Karl Wendlinger noch gerne nach Le Mans fahren. Nicht als Rennfahrer, denn das hat der ehemalige Formel-1-Pilot schon neunmal erleben dürfen: „Mit dem Campingbus als Zaungast und diese einzigartige Atmosphäre aufsaugen.“ Wenn 250.000 Fans eine ganze Woche lang auf den 24-Stunden-Klassiker hinfiebern. Bei der heute (16 Uhr; Eurosport, RTL Nitro) startenden 89. Auflage sind – Corona-bedingt – aber „nur“ 50.000 Zuschauer erlaubt. An der Faszination am außergewöhnlichen Langstrecken-PS-Event ändert das jedoch nichts.