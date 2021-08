Hurrikan „Grace" trifft auf Mexikos Golfküste und verliert an Kraft

Veracruz – Hurrikan „Grace" hat über der mexikanischen Ostküste etwas an Kraft verloren. Nachdem der Wirbelsturm in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) im Bundesstaat Veracruz auf Land traf, wurde er zu einem Hurrikan der Kategorie 2 heruntergestuft, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. Trotzdem zog „Grace" noch immer mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde über den Osten des Landes hinweg.

„Grace" war als Tropensturm am Donnerstag über die bei Urlaubern beliebte mexikanische Halbinsel Yucatán gezogen. Er verursachte Schäden und weitreichende Stromausfälle, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Vor seinem jetzt begonnenen zweiten Durchzug über Mexiko hatte der tropische Wirbelsturm „Grace" an Kraft gewonnen und war erneut zu einem Hurrikan hochgestuft worden.

Die Metropole New York und der Nordosten der USA bereiten sich auf die Ankunft von Tropensturm „Henri" vor. Für Teile von Long Island und Connecticut erließ der Nationale Wetterdienst eine Hurrikanwarnung. Auch andernorts an der Nordostküste müsse ab Samstagabend und am Sonntag mit gefährlichen Sturmfluten und schweren Regenfällen gerechnet werden, teilte die Behörde mit.

Die New York Times berichtete, sollte „Henri" tatsächlich als Hurrikan auf die Neuengland-Bundesstaaten im Nordosten treffen, wäre das der erste solche Sturm seit 30 Jahren. Die Behörden in New York City riefen die Bürger dazu auf, ihre Wohnungen und Häuser auf den Sturm vorzubereiten und ihre Evakuierungspläne zu überprüfen. In der Nacht würden schwere Niederschläge erwartet, in tieferliegenden Gegenden müsse mit Überschwemmungen gerechnet werden. (APA/dpa)