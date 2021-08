Liverpool schlägt Burnley bei Rückkehr der Fans in Anfield, ManCity mit Kantersieg

Liverpool - Der FC Liverpool hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Fußball-Premier-League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds am Samstag zuhause den FC Burnley mit 2:0 (1:0). Auch Meister Manchester City gewann im eigenen Stadion. Beim 5:0 (2:0)-Sieg gegen den überforderten Aufsteiger Norwich City schoss Rekord-Neuzugang Jack Grealish sein erstes Tor für die Citizens.