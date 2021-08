Hund zog an Leine: Frau in Tux von Schlepper überfahren

Tux – Eine 76-jährige Frau ist am Samstag in Tux bei einem Unfall mit einem Schlepper ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr ein 40-jähriger Landwirt kurz nach 15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Vorderlanersbach bergwärts in Richtung Möser, um Heu aufzuladen. Die Pensionistin spazierte zur gleichen Zeit mit ihrem Hund an der Leine die Gemeindestraße hinauf.