61-Jährige bei Wanderung in Mieders von Kuh attackiert

Mieders – Eine 61-jährige Frau ist am Samstagnachmittag bei einer Wanderung im Bereich der Serlesbahnen Mieders von einer oder mehreren Kühen attackiert worden. Die Frau gab an, sie habe sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Klinik Innsbruck stationär aufgenommen. Der genaue Hergang und Ort des Vorfalls sind noch unklar.