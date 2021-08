Suchaktion nach abgängiger 64-Jähriger im Innergschlöss

Matrei in Osttirol – Im Bereich Innergschlöss in Matrei in Osttirol war am Samstagabend eine Suchaktion im Gang. Laut Polizei hatte eine Deutsche gegen 13.30 Uhr ihre 64-jährige Mutter als abgängig gemeldet. Die Frauen waren gegen 9 Uhr zu einer Wanderung am Ochsenwaldsteig unterwegs gewesen. Die Frau gab an, sich dabei verstiegen zu haben und erst nach etwa zehn Minuten das Fehlen ihrer Mutter bemerkt zu haben.