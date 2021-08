Vermisste 64-jährige Wanderin im Innergschlöss tot aufgefunden

Matrei in Osttirol – Tragisch endete am Sonntag die Suche nach einer 64-jährigen Wanderin aus Deutschland in Matrei in Osttirol. Nachdem die Frau am Samstagnachmittag von ihrer 28-jährigen Tochter als vermisst gemeldet worden war, wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Am Sonntag wurde der leblose Körper der Frau im Bereich Innergschlöss von den Einsatzkräften gefunden.