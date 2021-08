Weiter Masken, keine 3-G-Regel in Schulbussen

„Wir hoffen auch, dass jene sieben AHS in Innsbruck, die später mit dem Unterricht begonnen haben, wieder dabei sein werden“, so Felipe. Diese Strategie sei sehr erfolgreich gewesen und auch nur für diese begrenzten Unterrichtseinrichtungen geeignet. „Bei den HTLs dauert der Unterricht ohnehin sehr lang, da war die spätere Beginnzeit bei den Schülern unerwünscht.“ Auch konnten nur jene Höheren Schulen in das Projekt aufgenommen werden, deren Schüler aus Innsbruck oder den Gemeinden rund um Innsbruck kommen, da der Anfahrtsweg leichter planbar und der Bustakt dicht sei. Apropos zusätzliche Busse: „Wir wollen diesmal per verbesserter SmartRide-App informieren, wenn der nächste leere Bus kommt. Sonst drängen wieder alle in einen hinein“, so die Landesrätin. Diese Neuerung werde über die sozialen Kanäle an die Kinder und Jugendlichen gebracht.