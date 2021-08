Ein Baukünstler an der Schwelle zur Modern

Die von Horst Hambrusch und Wittfrida Mitterer kuratierte und vom Kuratorium für Technische Kulturgüter in Südtirol und dem Archiv für Bau.Kunst.Geschichte der Innsbrucker Uni initiierte kleine Wanderausstellung, die an diesen „Architekten der Zeitenwende“ erinnert, macht derzeit in der Haller Burg Hasegg Station, bevor sie in die Münchner Pinakothek der Moderne weiterwandern wird.