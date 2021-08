Der Kampfgeist der Innsbrucker Haie ist bereits früh erwacht

Die Haie warfen sich in Schüsse, die Haie verteidigten diszipliniert, aber die Haie starben vor dem gegnerischen Tor auch den Chancentod. Das muss aber – ebenso wie das schwache Powerplay – zu so einem frühen Zeitpunkt der Pre-Season noch keine großen Sorgen machen.

Schon am Sonntag (14.30 Uhr) folgt die nächste Gelegenheit zu testen – diesmal gastiert man auswärts in Straubing. Und auch in Ostbayern werden die Innsbrucker auf vier Linien setzen. Das soll in dieser Saison ja zum Standard werden.