Tiroler Voltigiererin in Budpest am Start: „Endlich wieder eine WM“

Gewohnt ausdrucksstark: Voltigiererin Jasmin Lindner tritt bei der WM im Einzel an – mit dem Thema „Greta“.

Innsbruck – Die Zeit war lange. Pausen hatte Voltigiererin Jasmin Lindner in ihrer Karriere bereits öfter einlegen müssen, meist verletzungsbedingt, eine solche aber noch nie. „Zuerst Corona-bedingt, dann wegen des Herpes-Virus. Über ein Jahr lang hatten wir keinen einzigen Wettkampf“, sagt die 26-Jährige. Das Schwierigste sei gewesen, sich ohne Ziel zu motivieren, „wenn du nicht weißt, wie lange die Pause dauert, und du kein Datum hast, an dem du deine neue Kür herzeigen kannst“.

Im Mai dann war es endlich wieder so weit, beim ersten Turnier in Stadl Paura ging es aber gleich schon um die WM-Quali. „Das war eine Herausforderung“, beschreibt die Unterländerin. Eine, die sie aber mit Bravour meisterte. Im Gegensatz zu „Dr. Doolittle“. Dem von Klaus Haidacher geführten Erfolgspferd fiel die Umstellung schwerer: „Er war unruhig und musste sich erst wieder an alles gewöhnen.“