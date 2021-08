Planungen laufen: Münchner Oktoberfest soll im kommenden Jahr stattfinden

München – Nach zwei abgesagten Oktoberfesten wird in München nachgedacht, unter welchen Bedingungen die Wies'n im kommenden Jahr stattfinden kann. "Ich bin mir sicher, dass wir eine Wies'n 2022 haben werden", sagte der Wies'nchef und Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) am Sonntag. "Unsere Aufgabe ist es, an den Voraussetzungen zu feilen."