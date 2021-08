Tausende demonstrierten in Deutschland für Flüchtlingsaufnahme

Berlin, Kabul – Tausende Menschen haben nach Angaben der Organisatoren am Sonntag für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan in Deutschland demonstriert. Protestaktionen gab es etwa in Berlin, Hamburg, Kiel, Siegen und Trier, wie die Organisation Seebrücke mitteilte. In Berlin zogen demnach tausende Menschen vor das Kanzleramt.

In mehreren Orten Deutschlands hatten schon in den vergangenen Tagen Aktionen für die Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen stattgefunden. Weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, darunter am Montag in Dresden, am Dienstag in Dessau und am kommenden Samstag erneut in Berlin. (APA/AFP)