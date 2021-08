Heerführer gibt nicht auf: „Hunderte“ Taliban-Kämpfer ziehen in Panjshir-Tal

Kabul – Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan wollen die Taliban nun auch das als Widerstandshochburg bekannte Panjshir-Tal unter ihre Kontrolle bringen. „Hunderte Kämpfer“ seien auf dem Weg dorthin, nachdem örtliche Regierungsvertreter sich geweigert hätten, die Region friedlich zu übergeben, twitterten die Taliban am Sonntag. Ein Anführer der Tadschiken in Panjshir will die von ihm kontrollierten Gebiete nicht an die Taliban abtreten, berichtet der TV-Sender Al-Arabiya.