Benebelt am Strand fläzen: Lorde mit neuem Album „Solar Power“

Den Sonnenaufgang verpasst man übrigens auch bei Lorde. In „Secrets From A Girl“ macht sie die Durchsage: „Welcome to sadness“, eine Begrüßung in ihrer Welt. Und weiter: „Die Temperatur ist unerträglich, bis Sie sich ihr stellen.“ Willkommen also in jenem Teenage-Angst-Pop, den Billie Eilish so gut beherrscht! Wie ihre Kollegin singt auch Lorde in 12 Songs über das Erwachsenwerden im Showbiz, dem Blitzlichtgewitter, das einen bei der Suche nach dem richtigen Weg blendet („The Path“), aber in den Reminiszenzen an ein verblendetes „California“ der Siebziger besonders schön leuchtet. So richtig schlau wird man aus Lorde gerade nicht. Vielleicht geht es einfach darum, stundenlang am Strand zu fläzen oder sich bekifft die Nägel richten zu lassen („Stoned At The Nail Salon“).