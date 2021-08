TT-Leitartikel zur Deutschland-Wahl: Spannung auch ohne Inhalt

Die Deutschen zeigen sich fünf Wochen vor der Bundestagswahl äußerst flexibel. Die Positionswechsel an der Spitze der Umfragen erinnern an Radrennen, wo der Erstplatzierte den Hinteren einen erholsamen Windschatten verschafft, bevor sich diese an die Spitze setzen. Zuerst haben die Grünen die Union überholt, bevor diese wieder die Führung übernommen hat. Derweil hat die SPD zum Überholen angesetzt und liegt inzwischen gleichauf mit dem Wahlbündnis von CDU und CSU an der Spitze.