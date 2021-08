Zwei Jahre nach dem Tod von Niki: Birgit Lauda zeigt neuen Mann an ihrer Seite

Salzburg – Die Formel-1-Legende Niki Lauda starb am 20. Mai 2019 im Alter von 70 Jahren. Seine Frau Birgit war stets an seiner Seite – 15 Jahre lang. Jetzt hat die Witwe eine neue Liebe gefunden, mit der sie sich am Samstag bei den Salzburger Festspielen das erste Mal zeigte.