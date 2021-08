Indoor-Cannabisplantage in Telfs: Beschuldigter angezeigt

Telfs – Aufgrund eines anonymen Hinweises führte die Polizei am Freitag eine Wohnungskontrolle in Telfs durch. Bereits beim Öffnen der Wohnung konnten die Beamten einen intensiven Cannabisgeruch wahrnehmen, heißt es von Seiten der Polizei. Diese sei freiwillig vom 30-jährigen Bewohner geöffnet worden. Auch hätte der Mann eine freiwillige Nachschau in der Wohnung zugelassen. Die Beamten fanden dort eine professionell aufgebaute Indoor-Plantage und szenetypische Utensilien vor.