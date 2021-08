Streit mit Freundin nach Feier: Wiener verwüstete Wohnung

Wien – Eine gemeinsame Feier eines 22-Jährigen mit seiner 19-jährigen Freundin in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf Sonntag mit einem handfesten Streit und einer verwüsteten Wohnung geendet. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim stritt das Paar bereits auf dem Heimweg kurz nach 3.00 Uhr. Zuhause in der Wohnung in der Leebgasse eskalierte die Situation zwischen den beiden völlig. Der 22-Jährige begann zu randalieren, seine Lebensgefährtin sperrte sich in ein Zimmer.