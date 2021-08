Stromgefahr für Feuerwehr: Verteilerkasten in Kitzbühel in Brand

Kitzbühel – Am Donnerstag ist gegen 8.15 Uhr laut Polizei in einem Verteilerkasten der Stadtwerke Kitzbühel am Zwickerleitenweg ein Brand ausgebrochen. Der Elektroverteiler am Waldrand stand beim Eintreffen der Stadtfeuerwehr Kitzbühel in Vollbrand. Angerückt war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten unter der Leitung von Kommandant Alois Schmidinger.