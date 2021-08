Kinderskelett beim Renovieren in Schweden gefunden

Stockholm – Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus im schwedischen Tierp ist das Skelett eines kleinen Kindes gefunden worden. "Als wir gestern in einem der Wohnzimmer die Decke abgesägten, ist eine alte, handgefertigte Holzkiste heruntergefallen", erzählte die Hausbesitzerin in dem Ort nördlich von Stockholm der schwedischen Zeitung Expressen am Montag. Darin habe ein kleines, in Tüchern eingewickeltes Kinderskelett gelegen.