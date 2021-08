Zweijähriger im Mittelburgenland in Bach gestürzt und ertrunken

Lockenhaus – In Langeck im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf ist am Montagnachmittag ein zweijähriger Bub in einen Bach gestürzt und ertrunken. Das Kleinkind war im Bereich einer Brücke in den Zöbernbach gefallen. Zehn Feuerwehren, eine Tauchgruppe und eine Hundestaffel suchten bei einer groß angelegten Suchaktion nach dem Zweijährigen. Er konnte nur noch tot geborgen werden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz.