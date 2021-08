Italiens Gletscher bis zum Ende des Jahrhunderts großteils verschwunden

Die vom Italienischen Glaziologischen Komitee koordinierte Gletscherkampagne bestätigte den Trend eines deutlichen Rückgangs der Gletschermassen in Italien. Diese Entwicklung habe sich in den vergangenen 15 Jahren beschleunigt, wenn auch mit unterschiedlichen Modalitäten in den verschiedenen alpinen Bereichen. Ein weiterer Aspekt ist die Fragmentierung der Gletscher. Als Folge der zunehmenden Temperaturen zerfallen die Gletscher von einem Gletscherkörper in mehrere Teile, berichteten die Experten. (APA)