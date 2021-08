Gemeinde Mieders trauert um ihren Vizebürgermeister

Mieders – Die Bestürzung in Mieders ist groß: Vizebürgermeister Reinhard Engl ist völlig unerwartet im Alter von 61 Jahren in der Nacht auf Montag verstorben. Bürgermeister Daniel Stern ist tief betroffen über den Tod seines Stellvertreters und Listenkollegen, mit dem ihn nicht nur die Politik, sondern eine besondere Freundschaft verband. „Reini war mein Freund und Wegweiser. Er nahm sich stets zurück und stellte sich in die zweite Reihe“, sagt Stern.