Linienbus rammte in Grinzens WC-Container, Lenker eingeklemmt

Grinzens – Zu einem mehr als ungewöhnlichen Einsatz musste am Montag die Feuerwehr in Grinzens ausrücken: Ein Mann musste aus einem WC-Container befreit werden, nachdem dieser von einem Linienbus erfasst worden war.

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr an der Endhaltestelle einer Buslinie in Grinzens. Der Busfahrer stellte sein Fahrzeug auf dem Wendeplatz ab und ging in die mobile Toilettenanlage. Kurz darauf rollte der Bus aus unbekannter Ursache rückwärts, prallte zunächst gegen den Container und wurde schließlich von einem Gerüst des angrenzenden Spielplatzes gestoppt. Kinder befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht dort.