In Le Mans liefen die Emotionen auf Hochtouren

Für Mike Conway, José María López und Kamui Kobayashi (Toyota) wurde am Wochenende der erste Le-Mans-Triumph Realität. Für den japanischen Hersteller war es der vierte Erfolg in Frankreich en suite.Fotos: imago

Innsbruck – Man nehme eine 13,5 km lange Strecke, jede Menge Boliden und lasse sie 24 Stunden im Kreis fahren – es klingt so einfach und am Ende ist „Le Mans“ auch heuer wieder seinem Mythos gerecht geworden. Der Langstrecken-Klassiker bot alles, was das Motorsportherz begehrt. Und am Ende bescherte ein Drama den Sieg von Österreichs Vertreter Ferdinand Habsburg in der LMP2-Klasse. Aus Tiroler Sicht blieb der große Wurf aus.