FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Kratzen an der 20-Prozent-Schwelle“

Wien – Zurück in die Regierung oder doch auf der Oppositionsbank bleiben? Unter anderem darum ging es am Montag im ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl, der zum ersten Mal zu Gast war. Kickl hat lange Jahre die Fäden in der FPÖ gezogen – und umstrittene Sprüche für Haider, Strache und Co. geschrieben. Angesprochen auf seine deftigen Reden und harten Auftritte, sagte er nun: „Ich bin so, wie ich bin. Ich spiele keine Rolle. Ich bin Politiker, nicht Schauspieler.“ Und man könne nett sein und trotzdem deutlich im Ton.