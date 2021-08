Außerferner Berge als Hauptdarsteller in „Land der Berge“

Nesselwängle, Ehrwald – „Und Action!“, heißt es immer öfter im Außerfern. Gerade standen die Gipfel des Tannheimer Tals im Mittelpunkt einer Filmproduktion für „Land der Berge“. Gedreht wurde auch auf der Roten Flüh. Die dortige Südverschneidung gehört seit den 60er-Jahren zu den schwierigsten Freikletterrouten in den Allgäuer Alpen und gilt als absoluter Klassiker. Sie findet sich sogar in dem als „Kletterbibel“ bekannten Buch „Im extremen Fels“ von Walter Pause. Sie reiht sich somit unter die 100 legendärsten Kletterrouten der Alpen. Ausgestrahlt wird die Sendung am 7. Oktober, 20.15 Uhr, auf ORF III.