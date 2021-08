Impfpflicht an Tirol Kliniken ab sofort für alle neuen Mitarbeiter

Innsbruck – Der Druck auf Nicht-Geimpfte steigt in vielen Ländern. Nicht nur, dass die Politik in Österreich die 1-G-Regel (geimpft) als Zutrittsvoraussetzung etwa in der Gastronomie in Erwägung zieht: Die Impfung wird vielerorts zur Bedingung bei Neueinstellungen. Für die Tirol Kliniken (Innsbruck, Hall, Hochzirl/Natters) gilt das ab sofort, auch für all jene, die dort ein Praktikum absolvieren. „Wir halten uns an die Empfehlung von Landesrätin Annette Leja“, sagt ihr Sprecher Johannes Schwamberger. Auch in Kindergärten gehen immer mehr Gemeinden dazu über, von neuen Mitarbeitern eine Impfung zu verlangen.