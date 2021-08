Konflikt um Luegbrücke: Ministerin Gewessler warnt vor Totalsperre

Brücken haben für gewöhnlich etwas Verbindendes an sich. Nicht so in Gries: Die Luegbrücke entzweit.

Wien, Gries a. Br. – Eigentlich hatte man nichts anderes erwartet. Und trotzdem wertet die Gemeinde das jüngste Antwortschreiben der Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) als erneuten Schlag ins Gesicht der transitgeplagten Bevölkerung. Wie berichtet, hatten der Grieser Bürgermeister Karl Mühlsteiger sowie der örtliche Transitsprecher Robert Renzler Anfang Juli Gewessler brieflich darum gebeten, auch die Neuerrichtung der Luegbrücke einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen. So, wie es Gewessler bekanntlich auch bei anderen Asfinag-Vorhaben aktuell betreibe. Während die Asfinag stets nur von einer „Generalerneuerung“ (jedoch um je einen Pannenstreifen erweitert) spricht, ist das 220-Mio.-Projekt für die Gemeinde schlicht ein nicht gewollter oberirdischer Neubau. Gries will einen Tunnel. Den lehnt die Asfinag mit Verweis auf Gutachten sowie eine externe Überprüfung ab.

Gewessler hat bereits mehrfach die Haltung der Asfinag bestätigt. Im jüngsten Antwortschreiben tut sie dies erneut. Nur die Brückenlösung könne alle Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Natur und Mensch erfüllen, heißt es da. In der Gesamtbetrachtung sei der „Ersatzneubau im Vergleich zu einem Tunnel die beste Lösung“. Die Sorge der Grieser, dass mit den Pannenstreifen auch mehr Verkehr angezogen werde, will Gewessler entkräften. Eine Freigabe sei nicht angedacht: „Der Pannenstreifen wird nur der Bauabwicklung sowie künftigen betrieblichen Erfordernissen und dadurch vor allem der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen.“

Robert Renzler, Transitsprecher der Gemeinde, hält diese Argumentation schlicht für zynisch. Was das hieße, habe man schon 2019 infolge der Mega-Staus auf der Brennerautobahn mitbekommen. Umso mehr fordere man den Tunnel. Renzler ist überzeugt davon, dass das Festhalten an der Brücke schon lange vor dem Überprüfungsgutachten paktiert worden sei. „Wir dürfen noch im Tal wohnen, zu sagen haben wir aber nichts mehr“, unterstreicht Renzler die Aussage eines ortsansässigen Bauern.

Was das von der Asfinag präsentierte „Sicherheitsnetz“ an der Luegbrücke betrifft, um die Situation der Brücke bis zum Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts über den Einspruch der Gemeinde gegen den UVP-Feststellungsbescheid des Verkehrsministeriums zu stabilisieren, so sei die Auftragsvergabe in den kommenden Tagen zu erwarten, hieß es gestern auf TT-Anfrage. Ein Vertrag mit der Gemeinde über die temporäre Nutzung eines Wegs hierfür ist beiderseits unterzeichnet. Maximal bis zum Jahr 2026. Ein zuvor aufgrund des Brückenneubaus im Raum stehendes Enteignungsverfahren sei damit vom Tisch, sagt die Asfinag.