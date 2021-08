Im Altenheim sexuell belästigt: Geldstrafe für Tiroler

Innsbruck – Er sei nur auf der Toilette gewesen: So begründete ein 61-jähriger Unterländer am Montag bei einem ungewöhnlichen Prozess am Innsbrucker Landesgericht seine Anwesenheit in zwei Haller Seniorenheimen. Die Staatsanwältin war anderer Ansicht: Sie warf dem adrett gekleideten Herrn vor, zwei betagte Bewohnerinnen sexuell missbraucht und zwei weitere sexuell belästigt zu haben. „Das stimmt nicht, ich bin unschuldig“, bestritt der Angeklagte die Vorwürfe.