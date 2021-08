„La damnation de Faust“: Das Festspiel-Gretchen schafft alle!

Salzburg – Frederica von Stade, Anne Sofie von Otter, Vesselina Kasarova – Elina Garanca hat große Vorgängerinnen, wenn sie in Salzburg als Marguerite in der „Faust“-Vertonung von Berlioz antritt. Doch das Publikum, das vor allem wegen ihr ins fast ausverkaufte Große Festspielhaus strömt, braucht sich nicht zu sorgen: Die Garanca singt sie alle an die Wand! Und Faust und Méphistophélès gleich dazu. Wie am Abend davor Anna Netrebko der „Tosca“-Teppich ausgerollt wurde, ist tags darauf der Spot auf die Mezzo-Kollegin gerichtet. Salzburg pflegt seine Diven. Die eine bekommt eine Wiederaufnahme, die andere ihre konzertante Festspiel-Bühne. Sie nutzt sie blendend, schon vor der Vorstellung, wenn sie im Gala-Dirndl vorm Festspielhaus defiliert. Für den Wechsel in die Gretchen-Robe bleibt ihr Zeit bis nach der Pause.