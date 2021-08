Besetzung für Film über Weinstein-Skandal wächst an

Los Angeles – Die Besetzung für den Film „She Said“, der sich um die Enthüllung des Weinstein-Skandals dreht, wächst weiter an. Zu Carey Mulligan („Promising Young Woman“) und Zoe Kazan („The Big Sick“) gesellt sich nun die britische Schauspielerin Samantha Morton (44, „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, „The Walking Dead“), wie das Branchenblatt Hollywood Reporter am Montag berichtete. Regie führt die deutsche Filmemacherin Maria Schrader („Unorthodox“).

Weinstein war 2020 in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. In Los Angeles kommt ein weiterer Prozess auf ihn zu.