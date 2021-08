TT-Leitartikel zur Migrationsdebatte um Afghanistan: Augen zu und durch

© Samuel Ruiz via www.imago-images.de

US-Amerikansiche Soldaten kümmern sich am Flughafen von Kabul um die Flüchtlinge.

In der Afghanistan-Krise geht es in der Migrationsdebatte nicht mehr um Menschen, die irgendwo zwischen Mittelmeer und Balkan gestrandet sind. Plötzlich haben wir das Gefühl, Afghaninnen und Afghanen könnten fast in Echtzeit mit der nächsten Maschine nach Wien fliegen.