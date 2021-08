Ringen um Evakuierungen aus Kabul, UNO berichtet von Massenhinrichtungen

Bis zum Ende des Monats will die US-Regierung die Evakuierungsflüge aus Kabul abschließen. Einige G7-Vertreter – darunter der britische Premier Johnson – machen sich für eine Verlängerung der Mission stark. © U.S. Marines via www.imago-images.de

Kabul – Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan werden schwere Menschenrechtsverletzungen aus dem Land gemeldet. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, berichtete in einer UNO-Sondersitzung am Dienstag etwa von Massenhinrichtungen an Zivilisten.

Indes begannen die Taliban damit, eine neue Regierung zusammenzustellen und erste Minister zu bestimmen. Die Islamisten drohen zudem bei einer Verlängerung der Evakuierungen am Flughafen Kabul über den 31. August hinaus mit „Konsequenzen“. Am Nachmittag beraten die G7-Staaten zu Afghanistan.

Bewegungsspielraum von Frauen bereits stark eingeschränkt

Der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen, berichtete UNO-Hochkommissarin Bachelet. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte sie.

📽 Video | "In Afghanistan geht es nicht um Tage, sondern um Stunden"

„Es bestehen gravierende Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Jahren in Erscheinung traten“, sagte Bachelet. „Afghanistans unterschiedliche ethnische und religiöse Minderheiten sind ebenfalls der Gefahr von Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt, bedenkt man die Muster schwerer Menschenrechtsverletzungen unter Taliban-Herrschaft in der Vergangenheit und Berichte über Tötungen und gezielte Anschläge in den vergangenen Monaten.“

Taliban ernannten erste Minister

Unterdessen begann die Taliban damit, eine neue Regierung zusammenzustellen. Laut einem Medienbericht ernannten sie erste Minister. Die afghanische Nachrichtenagentur Pajhwok meldete am Dienstag, unter anderem seien ein Finanz- und ein Innenminister bestimmt worden. Eine Anerkennung einer Taliban-Regierung durch andere Länder hätte schwerwiegende Konsequenzen. So erhielten die Extremisten Zugang zu ausländischen Hilfen, von denen frühere Regierungen des verarmten Landes abhängig waren.

📽 Video | Eine Woche Taliban: Afghanische Bürger berichten

Dem Agenturbericht zufolge wurde Gul Agha zum Finanzminister ernannt. Neuer amtierender Innenminister sei Sadr Ibrahim. Neuer Gouverneur der Provinz Kabul sei Mullah Schirin, Bürgermeister der gleichnamigen Hauptstadt sei Hamdullah Nomani. Auch der Geheimdienst habe eine neue Spitze erhalten. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher der Taliban war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

CIA-Chef William Burns soll sich einem Zeitungsbericht zufolge mit dem Anführer der Taliban, Abdul Ghani Baradar, zu einem Gespräch getroffen haben. Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes und Baradar seien sich am Montag in der afghanischen Hauptstadt Kabul begegnet, berichtet die Washington Post. Das Blatt beruft sich auf nicht näher bezeichnete US-Beamte, die sich nur anonym äußern wollten.

G7 wollen mehr Spielraum bei Evakuierungseinsatz

Indes veröffentlichten die sieben großen Industriestaaten (G7) eine gemeinsame Erklärung, in der mehr Flexibilität beim Evakuierungseinsatz in Afghanistan gefordert wird. Die G7 sollten demnach „willkürliche Daten zum Ende der militärischen Unterstützung der Evakuierungsmission und künstliche Deckelungen bei der Zahl der Evakuierten vermeiden“. Andernfalls werde der Druck auf die Schutzsuchenden und ihre Helfer erhöht.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 wollen am Dienstagnachmittag in einer Video-Konferenz über die Lage in Afghanistan beraten. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sich für eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes über den 31. August hinaus stark machen. Die militant-islamistischen Taliban lehnen eine Präsenz ausländischer Truppen darüber hinaus ab.

📽 Video | G7 beraten heute zu Afghanistan

Zuvor hatten Großbritannien und Frankreich angekündigt, die Evakuierungsmission in Afghanistan nicht zu verlängern, falls die USA ihre Truppen wie geplant zum 31. August abziehen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bezeichnete eine Verlängerung des Einsatzes als unwahrscheinlich. Aus dem Büro des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian hieß es, dass „unser Einsatz Donnerstagabend endet“, wenn die USA an ihrem Abzugsplan festhielten.

Tempo der Abflüge verdoppelt

Pentagon-Sprecher John Kirby wollte nicht ausschließen, dass die Frist über Ende August hinaus verlängert werden könnte. Er betonte aber: „Unser Fokus liegt darauf, das bis zum Ende des Monates zu schaffen." Deutlich skeptischer äußerte sich der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff. Er halte eine Rettung aller US-Bürger, die sich noch in Afghanistan befinden, für „möglich, aber sehr unwahrscheinlich", sagte der Politiker der Demokraten vor Journalisten.

Sie haben es geschafft: Afghanische Familien besteigen ein Flugzeug der US-Luftwaffe. © dpa/U.S. Marine Corps

Trotz Gewalt und chaotischen Zuständen an den Gates zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul schreitet die Evakuierungsmission voran. Das Tempo der Abflüge habe sich im Vergleich zu Sonntag fast verdoppelt, schrieb der zivile Repräsentant der NATO in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, am Montag auf Twitter. Genaue Zahlen nannte er keine.

Ungarn flog auch Österreicher aus

Die britischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums ihrerseits seit dem 13. August 5725 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. In Kabul seien gegenwärtig mehr als 1000 britische Militärangehörige im Einsatz. Zuletzt schickte auch Japan ein Militärflugzeug nach Afghanistan, um Staatsbürger und Ortskräfte außer Landes zu bringen. Die Schweiz flog nach eigenen Angaben 100 Personen aus.

Ungarn hat laut Reuters am Montag insgesamt 173 Personen evakuiert, darunter auch Österreicher und US-Amerikaner. Die Maschine sei in der Früh in Budapest gelandet, erklärte Außenminister Peter Szijjarto. Acht Personen konnten gestern auf einem Flug der ungarischen Luftwaffe Afghanistan via Usbekistan sicher verlassen, bestätigte das Außenamt in Wien auf APA-Anfrage und dankte Ungarn für die erbetene Hilfe. Szijjarto deutete aber auch Spannungen mit den den Flughafen kontrollierenden US-Truppen an. Diese sollten auch Personen auf das Gelände lassen, die Ungarn evakuieren möchte. Bereits zuvor hatte es von etlichen Regierungen Beschwerden gegeben.

Taliban drohen mit Konsequenzen

Ein Sprecher der Taliban in der katarischen Hauptstadt Doha sagte dem Sender Sky News, eine Verlängerung der Frist zu Evakuierung käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. Das sei weder notwendig noch werde man sich darauf einlassen. Sollten sich die USA dazu entscheiden, werde das Konsequenzen haben, so der Sprecher weiter. „Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbitten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein", sagte Suhail Shaheen, ein Mitglied der Taliban-Delegation in Doha. Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine „Rote Linie", so der Shaheen weiter.

Die Lage am Flughafen gilt als schwierig. Die US-Truppen hatten mit Erlaubnis der Taliban zunächst den Sicherheitsbereich um den Flughafen erweitert. Die Gegend um den Flughafen kontrollieren aber die Taliban.

EU will 200 Millionen Euro zusätzlich an Hilfsgeldern

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will beim online stattfindenden G7-Gipfel über 200 Millionen Euro zusätzliche Hilfsgelder der EU für afghanische Staatsbürger verkünden. Das ist eine Vervierfachung der ursprünglichen Mittel und soll zusätzlich zu den Hilfszusagen der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung gestellt werden, teilte von der Leyen bereits am Vormittag via Twitter mit.