Nach Cuomo-Skandal: Kathy Hochul erste Gouverneurin von New York

Albany (New York) – New York hat zum ersten Mal eine Gouverneurin: Nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Andrew Cuomo wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung steht nun Kathy Hochul an der Spitze des US-Staats. Die 62-Jährige übernahm am Dienstag als erste Frau die politische Führung der Region an der Ostküste mit knapp 20 Millionen Einwohnern, zu der auch die Stadt New York gehört. Bisher war Hochul, die wie Cuomo der Demokratischen Partei angehört, dessen Stellvertreterin.