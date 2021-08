Im Geschmack der Rose: Kraft des Sommers länger auskosten

Innsbruck – Zart weht der Duft der voll in der Blüte stehenden Rosen durch den Garten. Am liebsten würde man das letzte farbenprächtige Aufbäumen der Natur mit in den kahlen Winter nehmen. Ein kleines bisschen ist das möglich, indem man die Rosenblätter abzupft und verarbeitet, bevor sie braune Flecken bekommen. „Rosenblütensirup ist eine herrliche Art, die Blätter zu nützen, und er ist einfach herzustellen“, sagt Simone Knitel.