Zwei Österreicher von Dolomiten-Alpinrettung geborgen

Belluno – Am Montagabend wurden zwei österreichische Bergsteiger von der Alpinrettung der Dolomiten-Stadt Belluno in Sicherheit gebracht. Sie waren beim Abseilen auf der Normalroute der Drei Zinnen in den Sextner Dolomiten in Schwierigkeiten geraten. Auf einer Höhe von etwa 2600 Metern waren die beiden Alpinisten im Alter von 30 und 28 Jahren von der Route abgekommen, berichtete die Alpinrettung der APA.