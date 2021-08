Haiming – Mit schweren Kopfverletzungen musste am Montagabend eine 70-jährige Radlerin in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 23 Uhr in Haiming zu Boden gestürzt – die genaue Unfallursache ist noch unklar. (TT.com)