Bergretter bargen verletzten Wanderer von der Geraer Hütte in Vals

Vals – Die Bergrettung St. Jodok barg am Dienstag einen verletzten Bergsteiger von der Geraer Hütte in Vals. Der Mann hatte am Montag mit einem Kameraden eine Tour auf den Olperer unternommen. Gegen 19 Uhr knöchelte der 54-Jährige auf etwa 3220 Metern im Bereich der der Wildlahnerscharte im steilen Gelände um. Dabei verletzte er sich am rechten Fuß und am linken Oberschenkel.