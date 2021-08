Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts ist tot

Charlie Watts verstarb im Alter von 80 Jahren. © imago stock&people

London – Charlie Watts, legendärer Schlagzeuger der Rolling Stones, ist tot. Wie britische Medien unter Berufung auf seinen Londoner Agenten Bernard Doherty berichten, verstarb der 80-Jährige am Dienstag in einem Londoner Krankenhaus.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres lieben Charlie Watts bekannt. Er verstarb friedlich in einem Londoner Krankenhaus umgeben von seiner Familie. Er war ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der Rolling Stones einer der größten Drummer seiner Generation", hieß es in der Mitteilung.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Anfang August war bekannt geworden, dass Watts sich einer schweren Operation unterziehen musste. Den Eingriff habe er aber gut überstanden, hieß es damals. Um welche Erkrankung es sich handelte, wurde nicht bekannt. Bei der ab September geplanten US-Tour wäre er deshalb nicht dabei gewesen. "Einmal in meinem Leben war mein Timing etwas daneben", wurde Watts zitiert. Er werde den Ratschlag der Mediziner beherzigen und habe akzeptiert, dass seine Erholung eine Zeit lang dauern werde. Rechtzeitig zum 60. Jahresjubiläum der Gruppe wollte er wieder dabei sein.

"Wir bitten darum, die Privatsphäre seiner Familie, seiner Bandmitglieder und den engen Freunden in dieser schweirigen Zeit zu respektieren", hieß es abschließend in der Erklärung am Dienstag.

Es begann mit der Liebe zum Jazz

Watts erblickte am 2. Juni 1941 in London das Licht der Welt. Mit zehn entdeckte er Platten von Miles Davis und John Coltrane, und damit seine Liebe zum Jazz und Blues: "Ich habe Charlie Parker immer bewundert, bis heute" sagte Watts einmal dem britischen Blatt Daily Telegraph. "Aber der Erste, dessen Spiel ich bewusst gehört habe, war Baritonsaxofonist Gerry Mulligan, und das Stück war "Walking Shoes" mit Chico Hamilton am Schlagzeug. Deshalb wollte ich Schlagzeug spielen."

Der junge Watts montierte von einem alten Banjo den Hals ab und bespannt es mit einem Trommelfell: Der Beginn einer jahrzehntelangen Schlagzeugerkarriere mit diversen Jazz-, Blues- und Boogie-Woogie-Formationen – und eben den Rolling Stones.

Die Rolling Stones zu Beginn ihrer Karriere 1963. © imago stock&people

Weil sich keiner mehr erinnern kann, wie alles anfing, hat man sich als Gründungstermin auf den ersten Auftritt der Band im legendären Londoner Marquee-Club am 12. Juli 1962 geeinigt. Charlie Watts kam erst ein halbes Jahr später dazu, am 12. Jänner 1963 im Ealing Blues Club. Er hatte einen gut bezahlten Job als Grafiker in einer Werbeagentur und ließ sich erst ködern, bei den Stones einzusteigen, als sie mit ihren Auftritten Geld verdienten.

Im Gegensatz zu Mick Jagger und Keith Richards vermied Watts das Rampenlicht. Als Jazzmusiker wusste er musikalische Kollaboration zu schätzen und schweißte die Band zusammen – nicht nur, wenn er den Rhythmus auf der Bühne vorgibt, sondern auch wenn sich Jagger und Richards über Jahre hinweg immer wieder verkrachten.

Watts hatte auch harte Jahre hinter sich – mit Alkohol oder auch Heroin. 2004 überstand der frühere starke Raucher eine Kehlkopfkrebserkrankung. Seit 1964 war der Drummer mit derselben Frau verheiratet, der Künstlerin Shirley Watts, mit der er eine erwachsene Tochter hat. Sie lebten auf einem Gestüt in der Grafschaft Devon und züchteten professionell Araberpferde.

Doch das Rockerleben ließ ihn nicht los: Nach jeder Tour versuche er sich zurückzuziehen, gestand Watts der Times mit 75. Keith Richards frage ihn, was er dann tun werde. "Ich weiß nicht, Rasenmähen? Also setze ich mich nicht zur Ruhe." (TT.com, APA/dpa)

📽️ Video | The Rolling Stones - Sympathy For The Devil