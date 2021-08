Billa forciert regionale Produkte, keine „kritische“ Preissteigerung

Wien – Der Handelskonzern Rewe hat in seinen Supermärkten Billa und Billa Plus eine neue Kennzeichnung für heimische Produkte eingeführt. Mit dem Hinweis „is’ heimisch“ soll „Klarheit für Kundinnen und Kunden geschaffen werden“, erklärte Rewe-International-Vorstand Marcel Haraszti bei einer Pressekonferenz. In Zukunft wolle man den Anteil an regionalen Produkten weiter erhöhen.