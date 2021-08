„Heimatleuchten“-Dreh: Hoch hinaus für den ehemaligen Mastensteiger

Unter anderem beim „Kraxeln, Krendeln, Kehren“ haben die Kameras dem Moderator über die Schulter geschaut. Der höhenerprobte Pinzgauer startete mit dem Paragleiter-Urgestein Wendelin Ortner zu einem Tandemflug vom Zettersfeld und traf auf einem der Hausdächer in Lienz den Erfinder des Dolomitenmann-Extrem-Staffelbewerbes, Werner Grissmann, der als Kaminkehrer wie Deutinger die Höhenluft gewohnt sein sollte. Am Trogerhof in Abfaltersbach gab es erstaunliche technische Einrichtungen zu entdecken, mit deren Hilfe der Großvater des heutigen Bauern das Leben am Bergbauernhof erleichtert hatte. Auf der Leisacher Alm half Deutinger beim RohstoffSammeln für das Latschenöl der Brüder Unterweger, und in Dölsach bewies ihm die Bäuerin Elisabeth Eder vom Messnerhof, dass sie tatsächlich jede Woche Tausende Schlipfkrapfen „krendelt“, also die mit Kartoffelmasse gefüllten Teigtaschen kunstvoll verschließt. Höhepunkt war ein Wiedersehen mit Deutingers ehemaligem Ausbilder Bernhard Zojer am Hochspannungsmasten über Lienz. Der Sendetermin dieser Heimatleuchten-Ausgabe ist am Freitag, 1. Oktober, um 20.15 Uhr bei ServusTV. (bcp)