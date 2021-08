Jedes vierte Kind in Tirol von Gewalt betroffen

Innsbruck – Ein schlichtes Plakat mit zwei Sätzen: „Wenn Papa einen guten Tag in der Arbeit hatte, haben wir abends noch Spaß miteinander. Wenn er einen schlechten Tag hatte, tut er mir weh.“ Mit Slogans wie diesem startet das Land Tirol den zweiten Teil seiner Kampagne gegen Gewalt an Kindern. Denn obwohl die gewaltfreie Erziehung in Österreich mittlerweile Verfassungsrang hat und die UN-Kinderrechtekonvention besagt, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, ohne Gewalt aufzuwachsen, ist in Tirol immer noch jedes vierte Kind von Gewalt betroffen.