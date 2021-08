Nach Streikende bei der Deutschen Bahn weitgehend normaler Start

Berlin – Nach dem zweiten Bahnstreik in Deutschland innerhalb eines Monats soll der Verkehr am Mittwoch weitgehend wieder normal rollen. Im Fern- und Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen werde das volle Fahrplangebot gefahren, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch früh mit. Die rund 860 Züge im Fern- sowie rund 21.000 Züge im Regional- und S-Bahnverkehr sollen wieder nach dem normalen Fahrplan verkehren können, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.