„Eine Ortsbeschwimmung“: Ein Bühnenbecken zum Eintauchen

Nicht springen, aber schwimmen: „Eine Ortsbeschwimmung“ will dazu anregen, das Bad als Ort der Zusammenkunft neu zu entdecken.

„Eine Ortsbeschwimmung“ ist ein Projekt, das unter der künstlerischen Leitung von Elena Carr und Franziska Schindler 2018 schon einmal in Wien gezeigt wurde. Mithilfe von TKIopen_21 kommt es jetzt nach Tirol. Heute und morgen Abend kann man im Innsbrucker Hallenbad Amraser Straße und anschließend im Telfer Bad mitrudern. Mit einer Förderung von knapp 20.000 Euro ist es das größte Projekt, das die Förderschiene des Landes 2021 unterstützt.

So wandert man in rund zwei Stunden von Station zu Station, von der großen Aufführung im Bühnenbecken zum Wasser-Aerobic, zum Musical am Imbiss – stets der etwas strengen „Bademeisterin“ Agnieszka Salamon nach. Wie viel man beiträgt und mitnimmt, entscheiden die TeilnehmerInnen selbst. Wirklich immersiv wird es erst, wenn man sich traut, einzutauchen.