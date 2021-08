Auch Neue Heimat Tirol will Spekulation bei Wohnungen den Kampf ansagen

Innsbruck – Wenn mit Wohnbaufördergeldern errichtete Immobilien in Tirol von privater Hand mit sattem Gewinn am freien Markt verkauft werden, stehen auch Markus Pollo die Haare zu Berge. Auch, wenn diese Fälle in Summe „überschaubar“ seien, so gebe es durchaus auch hier schwarze Schafe, sagt der Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauträgers Neue Heimat Tirol (NHT). Umso mehr begrüßt Pollo die Initiative von Wohnbau-Landesrätin Beate Palfrader (VP), der Spekulation im geförderten Wohnbau künftig gleich mehrere Riegel vorzuschieben. Obwohl hierfür primär der Bund zuständig wäre, denkt Palfrader u. a. daran, das Veräußerungsverbot für diesbezügliche Wohnungen von acht auf 15 Jahre auszudehnen und/oder im Falle eines Verkaufs den erzielten Gewinn wieder der öffentlichen Hand rückzuerstatten.