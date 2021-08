Migranten als „politische Waffe“: Das brutale Spiel mit den Flüchtlingen

Vilnius – Der 22-jährige Mohammed aus Najaf im Irak sitzt an der Grenze zwischen Weißrussland und dem kleinen EU-Land Litauen fest. In einem Lager bei der Grenzstation Padvarionys in Litauen, rund 35 Kilometer östlich der Hauptstadt Vilnius, umgeben von Wäldern und kleinen Bauerndörfern, wartet er zusammen mit 36 weiteren Migranten auf eine ungewisse Zukunft. Er kam mit einem Flieger der Iraqi Airways von Bagdad in die weißrussische Hauptstadt Minsk. „Von dort wurden wir per Taxi ins Grenzgebiet gebracht“, erzählt er. Mohammed hat es über die Grenze in die EU geschafft. Vorerst.