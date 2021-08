Zu Sex mit Fremdem gezwungen: Zeugin erhebt schwere Vorwürfe gegen R. Kelly

New York – Im Missbrauchsprozess gegen Ex-Musikstar R. Kelly hat eine weitere Zeugin schwere Vorwürfe gegen den 54-Jährigen erhoben. Der Sänger („I Believe I Can Fly") habe sie zum Sex mit einem fremden Mann gezwungen, sagte eine Zeugin der Nachrichtenseite Huffington Post zufolge bei ihrer Aussage. Dies sei angeblich eine Strafe dafür gewesen, dass sie eine der Regeln Kellys gebrochen habe. Ihrer Aussage zufolge filmte Kelly den Akt und gab Anweisungen, was die beiden zu tun hätten.