Fall Lucile: Neuverhandlung um Sicherungsverwahrung in Deutschland

Der Fernfahrer aus Rumänien hatte im Prozess gestanden, sein 27 Jahre altes Opfer im November 2016 in einem Wald in den Weinbergen des 9000-Einwohner-Ortes Endingen vergewaltigt und erschlagen zu haben. Sieben Monate nach der Tat war er festgenommen worden. Die Ermittler waren dem Vater dreier Kinder über die Auswertung von Lkw-Mautdaten auf die Spur gekommen.

Ein Gerichtssprecher hatte angekündigt, dass bei der nunmehrigen neuen Verhandlung ein Urteil aus Österreich eine Rolle spielen dürfte. Der Mann war im Juni 2020 am Landesgericht Innsbruck auch des Mordes an der französischen Austauschstudentin Lucile K. in Kufstein in Tirol schuldig gesprochen worden. Da gegen ihn in Deutschland die Höchststrafe verhängt worden war, folgte kein zusätzliches Strafmaß.